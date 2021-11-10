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Новости 17:04

В октябре в Петербурге зафиксировали свыше миллиона нарушений ПДД

фото ЗакС политика В октябре в Петербурге зафиксировали свыше миллиона нарушений ПДД

Петербургские комплексы фотовидеофиксации запечатлели более миллиона нарушений ПДД горожанами в течение всего октября, отчитались в пресс-службе комитета по информатизации и связи. В ведомстве отметили, что 99% от общего их числа связано с превышением допустимого скоростного режима.

В комитете уточнили также, что всего с начала текущего года автомобилисты города на Неве допустили практически 6,5 млн нарушений ПДД, при этом в 2020 году за указанный период их насчитывалось порядка 4,6 млн.

"Несмотря на то, что зафиксированных нарушений в общей массе стало больше, статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений в 2-3 раза", — отметили в комитете.

Вся информация о нарушениях на дороге, которая фиксируется фотовидеокомплексами, поступает в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, работающий под руководством регионального управления ГИБДД (ЦАФАП). После инспекторы обрабатывают материалы и выносят постановления о привлечении граждан к административной ответственности.


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