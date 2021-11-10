Прокуратура прекратила дело программиста, передавшего Gulagu.net видеоархив ФСИН с пытками

Прокуратура РФ решила прекратить уголовное дело, возбуждённое в отношении IT-специалиста Сергея Савельева, который вывез из страны и передал правозащитному проекту Gulagu.net видеоаохив ФСИН с пытками заключённых в российских тюрьмах.

Ранее Савельева объявили в федеральный розыск. Ему вменяли неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ). По версии следствия, он неправомерно получил доступ к "охраняемой законом компьютерной информации", скопировал ее и передал третьему лицу "для распространения в СМИ".

Gulagu.net начал публиковать жуткого содержания видеозаписи о пытках в российских колониях в конце октября. После этого своих постов лишился глава УФСИН по Саратовской области и ряд его подчинённых. Возбуждены уголовные дела.