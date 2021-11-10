ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:19

Прокуратура прекратила дело программиста, передавшего Gulagu.net видеоархив ФСИН с пытками

фото ЗакС политика Прокуратура прекратила дело программиста, передавшего Gulagu.net видеоархив ФСИН с пытками

Прокуратура РФ решила прекратить уголовное дело, возбуждённое в отношении IT-специалиста Сергея Савельева, который вывез из страны и передал правозащитному проекту Gulagu.net видеоаохив ФСИН с пытками заключённых в российских тюрьмах.

Ранее Савельева объявили в федеральный розыск. Ему вменяли неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ). По версии следствия, он неправомерно получил доступ к "охраняемой законом компьютерной информации", скопировал ее и передал третьему лицу "для распространения в СМИ".

Gulagu.net начал публиковать жуткого содержания видеозаписи о пытках в российских колониях в конце октября. После этого своих постов лишился глава УФСИН по Саратовской области и ряд его подчинённых. Возбуждены уголовные дела.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама