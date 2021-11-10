Суд начал рассмотрение дела экс-депутата Коваля: Прокурор назвал вносивших поправки депутатов

Выборгский районный суд 10 ноября начал рассмотрение дела бывшего депутата Законодательного собрания Романа Коваля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Во время заседания помощник прокурора Алексей Полторак напомнил, что Коваля обвиняют в получении взятки через посредника. Экс-депутат якобы через депутатскую поправку вносил изменения в бюджет города и "обладал информацией" о выделении из бюджета в 2018-2020 годах субсидий определенным медорганизациям на закупку оборудования, сообщил помощник прокурора. Контракты получала компания предпринимателя Михаила Лихолетова, который за это мог платить экс-депутату, заявил Полторак.

Он добавил, что Коваль якобы неоднократно обращался к депутату Борису Ивченко "с просьбой о внесении предложений к ведомственной структуре расходов бюджета Петербурга" на 2018-2020 годы для направления субсидий Госпиталю ветеранов войн и родильным домам №№17 и 18. Также бывший парламентарий знал, что депутат Константин Чебыкин регулярно ратует за выделение средств Покровской больнице, сообщил прокурор. По его словам, Коваль мог передать Чебыкину письмо Покровской больницы о просьбе выделить средства. Оба депутата помогали медорганизациям в получении субсидий, но были не осведомлены о намерениях Коваля получить взятку, зачитал обвинение Полтрак.

Лихолетов якобы мог передавать взятки через помощника экс-депутата Андрея Гришина. Полторак добавил, что Коваль якобы получал через помощника вознаграждение и от главы ООО "Рубин" Антона Сидорова. Последний заключил контракт на ремонтные работы в роддоме - медорганизация получила субсидию при содействии экс-депутата, заявил помощник прокурора.

Коваль на заседании суда сообщил, что вину не признает "по тому, как дало оценку органы предварительного расследованию". От подробной дачи оценки он пока решил воздержаться.

На заседании в качестве свидетеля допросили Гришина. Он рассказал, как познакомился с Ковалем и стал его помощником.

Гришин сообщил, что экс-депутат познакомил его с главами медорганизаций и Лихолетовым. Помощник парламентария заявил, что он, Коваль и Лихолетов летом 2017 года якобы договорились о схеме работы по выделению денег учреждениям здравоохранения, получению контрактов бизнесменом и передачи им "вознаграждения" депутату.

Гришин добавил, что предприниматель заявил об отсутствии сложностей с заключением контрактов. По словам помощника депутата, медучреждения понимали, что субсидии получили благодаря Ковалю, и были лояльны.

Также Гришин подтвердил, что встречался с Лихолетовым и получал от него деньги. После он, по его словам, передавал их Ковалю, который якобы отдавал ему часть денег.

Он рассказал, что Коваль также просил его связываться с Сидоровым, компания которого меняла лифты в роддоме. Бизнесмен якобы на "вознаграждение" в 20% не согласился - только на 10%, заявил Гришин. По его словам, деньги от Сидорова он получил и передал Ковалю.

Адвокат экс-депутата поинтересовался у Гришина, что означает "главврачи были лояльны". Он попросил помощника депутата уточнить, как именно обеспечивалась победа определенных подрядчиков в госконтрактах. Гришин заявил, что не знает, как технически была организована победа.

Напомним, Роман Коваль и его помощник Андрей Гришин были задержаны 30 июля 2020 года. Гришина правоохранители взяли после получения им 2 млн рублей от бизнесмена Михаила Лихолетова в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Сначала Коваль не признавал вину, но в декабре 2020 года раскаялся в содеянном. Бывший депутат заявил, что готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб. При этом, он отметил, что его деяния подпадают под статью о мошеннических действия в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ), а не ту, что ему вменяют.

В начале октября 2021 года главное следственное управление СК России сообщило, что завершило расследование уголовного дела в отношении депутата и его помощника. На них возбуждены дела по п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Следствие считает, что Ковалю через Гришина могло быть передано 16,911 млн рублей.

Выборгский районный суд продолжит рассмотрение дела Коваля 23 ноября. На следующем заседании планируют допросить бизнесмена Лихолетова.

София Саттарова