ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:51

Суд в Уфе отправил в СИЗО экс-главу местного штаба Навального* Лилию Чанышеву

фото ЗакС политика Суд в Уфе отправил в СИЗО экс-главу местного штаба Навального* Лилию Чанышеву

Решением Кировского райсуда Уфы бывшая глава локального штаба Навального* Лилия Чанышева помещена в СИЗО в рамках дела о создании "экстремистского сообщества" (ч. 1 ст. 282.1 УК), уведомил у себя в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Представитель СК в ходе заседания обосновал своё желание поместить активистку в изолятор тем, что у Центра "Э" якобы имеется информация о намерении Чанышевой "избежать уголовной ответственности" и "скрытно покинуть территорию Российской Федерации через страны ближнего зарубежья". В ответ на данное заявление "навальнистка" заявила о том, что, скорее всего, находится на раннем сроке беременности.

9 ноября у Чанышевой, а также у других, как бывших, так и нынешних, сторонников Алексея Навального из Башкирии и Кузбасса прошли обыски. Только одну Чанышеву в итоге задержали на 48 часов, остальные подобной участи избежали.

Напомним, в октябре Следственный комитет объединил в одно пять уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ФБК* и его бывших сотрудников — об отмывании денег и финансировании экстремистской деятельности.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама