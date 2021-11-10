Суд в Уфе отправил в СИЗО экс-главу местного штаба Навального* Лилию Чанышеву

Решением Кировского райсуда Уфы бывшая глава локального штаба Навального* Лилия Чанышева помещена в СИЗО в рамках дела о создании "экстремистского сообщества" (ч. 1 ст. 282.1 УК), уведомил у себя в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Представитель СК в ходе заседания обосновал своё желание поместить активистку в изолятор тем, что у Центра "Э" якобы имеется информация о намерении Чанышевой "избежать уголовной ответственности" и "скрытно покинуть территорию Российской Федерации через страны ближнего зарубежья". В ответ на данное заявление "навальнистка" заявила о том, что, скорее всего, находится на раннем сроке беременности.

9 ноября у Чанышевой, а также у других, как бывших, так и нынешних, сторонников Алексея Навального из Башкирии и Кузбасса прошли обыски. Только одну Чанышеву в итоге задержали на 48 часов, остальные подобной участи избежали.

Напомним, в октябре Следственный комитет объединил в одно пять уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ФБК* и его бывших сотрудников — об отмывании денег и финансировании экстремистской деятельности.