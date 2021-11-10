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Новости 18:06

Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него ООО "Как бы инагент"

фото ЗакС политика Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него ООО "Как бы инагент"

Министерство юстиции РФ второй раз на текущей неделе дополнило перечень СМИ-иностранных агентов, включив в него ООО "Как бы инагент"*.

Учредителями юридического лица являются уже пребывающие в реестре Дарья Апахончич*, Денис Камалягин* и Сергей Маркелов*. 

В понедельник, 8 ноября, Минюст включил в перечень бывших сотрудников правозащитного объединения "Команда 29", а также движение "Российская ЛГБТ-сеть"**.

* Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

** Внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


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