В Кремле в 2022 году будут читать "Коммерсант",  "Новую газету" и Vogue

Управление делами президента разместило извещения об аукционах на оформление подписки на российскую и иностранную прессу для Администрации президента. Больше всего читателей в Кремле у "Коммерсанта", "Комсомольской правды" и "Московского комсомольца".

Подписка на российскую прессу для АП оценивается в 6,6 млн рублей. В техзадании закупки указано 160 наименований изданий. В прошлом году аналогичная закупка обошлась Управлению делами президента в 6,1 млн рублей.

На первом месте по числу заказанных комплектов вновь оказался "Коммерсант" (83 комплекта вместе с субботним выпуском), на втором — "Комсомольская правда" (40 комплектов), на третьем — "Московский комсомолец" (37 комплектов). Есть в Кремле также читатели "Ведомостей" (35 комплектов), "Новой газеты" (21 комплект), журналов Forbes (15) и РБК (1). Не перестают высокоставленные персоны следить и за глянцем: в Администрации президента выписывают "Караван историй", Vogue, Esquire и Tatler. В прошлом году в Кремле также выписывали "Сноб" и The Hollywood Reporter, но на этот раз их в числе заказанных изданий нет.

На иностранную прессу для Администрации президента выделили 8,5 млн рублей, хотя прошлогодний аналогичный контракт обошелся бюджету в 4,4 млн рублей. Чиновники будут следить за публикациями в 71 зарубежном издании. В основном иностранные журналы и газеты выписываются в одном экземпляре, но у The Economist в Кремле оказалось 7 читателей, а Time заказывают в трех экземплярах.

Подписка на прессу для аппарата правительства Российской Федерации оценивается в 3,3 млн рублей. На эти деньги в аппарате планируют регулярно получать 65 различных изданий. Больше всего подписчиков здесь также у "Коммерсанта". Вторая по популярности газета в аппарате правительства — "Ведомости". В перечне наименований также присутствует The Economist на английском языке и русскоязычная версия Forbes.

Для себя Управление делами президента выписывает 55 различных изданий. Кроме общественно-политических и деловых газет и журналов в управделами интересуются, в частности, публикациями в National Geographic. Выписывают здесь и медицинские и научные издания. Максимальная цена контракта на оформление подписки и доставку прессы для Управления делами президента — 1,7 млн рублей.