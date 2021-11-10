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Новости 18:35

Суд взыскал с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ

фото ЗакС политика Суд взыскал с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ

Таганский районный суд Москвы утвердил постановление, предполагающее взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей штрафов за отказ локализовать персональные данные российских пользователей на отечественных серверах, информирует пресс-служба инстанции.

Базирующиеся за рубежом социальные сети и медиа штрафуются российскими судами систематически в последнее время. Ранее в их отношении устанавливались санкции ввиду отказа удалять запрещённый в РФ контент со своих просторов.

Чаще всего в 2021 году от таких компаний, как Google, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter требуют удалить информацию, связанную с несанкционированными акциями протеста в России, самые яркие и массовые из которых пришлись на январь. В совокупности зарубежные IT-гиганты получили в России однотипных штрафов с начала года на 180 млн рублей.


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