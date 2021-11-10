ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:49

Макаров вошел в руководство комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству

фото ЗакС политика Макаров вошел в руководство комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству

Президиум Генсовета "Единой России" вечером 10 ноября утвердил состав комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Ее возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Одним из его заместителей стал руководитель петербургского отделения единороссов, депутат Госдумы Вячеслав Макаров. Другими замами назначили замминстра иностранных дел Евгения Иванова и зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова. 

Всего в составе комиссии 18 человек. Среди них губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский, заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама