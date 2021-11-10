ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:16

Беглов заверил, что город располагает всеми необходимыми ресурсами для вакцинации петербуржцев-пенсионеров

фото ЗакС политика Беглов заверил, что город располагает всеми необходимыми ресурсами для вакцинации петербуржцев-пенсионеров

Петербургский градоначальник Александр Беглов заявил, что в городе созданы все условия для введённой ранее обязательной вакцинации жителей старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

На данный момент вакцинацию от коронавируса прошли 588 тысяч пожилых горожан в возрасте старше 60 лет, что составляет 43% от их общего числа.

Беглов напомнил, что прививки горожане могут сделать во множестве мест.

"Все 177 стационарных пунктов и 49 мобильных ни на день не прерывают свою работу. Только за нерабочую неделю первый компонент или "Спутник Лайт" получили свыше 95 тысяч человек", – уточнил губернатор.

Ежедневно вакцинацию проходят около 20 тысяч петербуржцев, для непривитых же на балансе города находится порядка 700 тысяч доз антиковидных препаратов, подытожил Беглов.

Напомним, петербургский Роспотребнадзор выпустил постановление, по которому все горожане в возрасте старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания должны пройти вакцинацию от коронавируса. В документе прописаны также другие категории населения, которые должны сделать антиковидную прививку.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама