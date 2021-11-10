Смольный готовится выделить 35,5 млн рублей на поддержку пострадавших из-за пандемии фуд-кортов

Комитет по труду и занятости Петербурга 10 ноября направил на антикоррупционную экспертизу проект постановления городского правительства о выделении из резервного фонда средств на субсидии для фуд-кортов и фуд-плейсов, понесших финансовые потери в связи с введенными в городе мерами по противодействию коронавирусу.

Согласно документу, комитет финансов должен будет направить на эти цели 35,5 млн рублей комитету по труду и занятости. Средства должны будут пойти на субсидии на выплату заработной платы работникам тех заведений общепита, на работу которых в периоды с 1 января по 12 февраля и с 17 июня по 2 августа был наложен запрет. В документации указано, что один фуд-корт или фуд-плейс может претендовать на возмещение затрат не более чем по пяти рабочим местам. Предельный размер предоставляемой субсидии на одно рабочее место не может превышать 37,7-38 тысяч рублей.

Не смогут воспользоваться мерами поддержки фуд-корты и фуд-плейсы, находящиеся на территории вокзалов, аэропорта и автозаправок, так как их работа в дни действия ограничительных мер не приостанавливалась.

Если документ вступит в силу, то заявки от предприятий общественного питания будут приниматься с помощью специального сервиса на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства. Обеспечить работу такого сервиса Центр должен будет в течение двух недель со дня подписания постановления.

В августе объединение "Рестоград" заявляло, что петербургский комитет по финансам отказался от выплат компенсаций владельцам фуд-кортов. В самом ведомстве сообщили "Фонтанке", что лишь отложили реализацию этой идеи с целью корректировки расчетов.