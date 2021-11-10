"Мы его не видели два года": Экс-глава МО "Ульянка" отказался от мандата

Местный совет МО "Ульянка" 10 ноября удовлетворил просьбу бывшего главы муниципалитета, единоросса Николая Киселева о сложении с него депутатских полномочий. Сам заявитель на заседании отсутствовал, сообщил ЗАКС.Ру замглавы МО Павел Кондрашов (Партия Роста).

– Нам от него пришло письмо заказное с уведомлением о том, что он слагает полномочия по собственному желанию и просит рассмотреть этот вопрос на ближайшем совете в его отсутствие, – рассказал Кондрашов. – Мы его не видели два года. Мы видели его только в октябре 2019 года на первом совете, и всё. Больше он не появлялся, когда мы пытались ему позвонить, не изъявлял желания с ним говорить.

Киселев был соратником депутата Заксобрания Петербурга предыдуших созывов Сергея Никешина. Замглавы "Ульянки" связал уход мундепа с поражением Никешина в борьбе за кресло депутата городского парламента седьмого созыва.