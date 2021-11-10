Беглов потребовал лишить депутатских полномочий Касаткина из МО "Васильевский"

В конце октября в муниципальный совет МО "Васильевский" пришло письмо от губернатора Петербурга Александра Беглова с требованием рассмотреть вопрос о прекращении полномочий местного депутата Алексея Касаткина. Поводом стали несоответствия в декларации за 2019 год, сообщил ЗАКС.Ру сам мундеп.

По словам депутата, претензии касались неуказанной в декларации недвижимости и нескольких денежных переводов, о которых он не отчитался.

–Получалось так, что проживали мы попеременно с бывшей супругой. Когда она приезжала в Петербург — она там жила, когда уезжала, то я жил. Я в это время снимал то там, то там. Это было нереально указать столько квартир, сколько я снимал. Я даже не помню, сколько их было, – рассказал муниципал.

Депутат узнал о поступившем обращении на заседании 9 ноября. Следующая встреча совета, на которой должны обсудить прекращение полномочий, еще не назначена. Касаткин предположил, что обращение Беглова поддержат шестеро единороссов. Столько голосов требуется для утверждения результата. В случае принятия решения о прекращении полномочий он намерен оспорить его в суде.

В декабре 2020 года декларацией Касаткина интересовалась прокуратура. Тогда, по словам депутата, ему удалось устранить все претензии со стороны ведомства. В конце сентября 2021 года его вызвали в комитет территориального развития для дачи объяснений по тем же сведениям.

Касаткин избрался в совет как самовыдвиженец. На муниципальных выборах 2019 года его поддержали "Объединенные демократы". Он выступал в поддержку политика Алексея Навального. Во время белорусских протестов он вместе с членами Совета ассоциации независимых депутатов Петербурга просил Беглова оказать помощь задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге. В середине 2010-х он возглавлял городское отделение Партии прогресса (ранее — "Народный альянс").

Напомним, губернатор также обратился с требованием прекратить полномочия депутата Ольги Галкиной из МО "Морской" и четверых мундепов МО "Гавань". Во всех случаях он сослался на недостоверные или неполные сведения в отчетах о доходах и имуществе за 2019 год.

Константин Леньков