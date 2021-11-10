Гудкова ограничили в Facebook из-за совета "выпить чернил", данного "Интерфаксу" после новости про Сафронова

Политика Дмитрия Гудкова на месяц ограничили в публикациях в Facebook за пропаганду суицида после того, как он рекомендовал редакторам "Интерфакса", выпустившим сегодня материал об экс-журналисте Иване Сафронове, "выпить чернил".

"На месте редакторов "Интерфакса" после такой новости я бы выпил чернил, раз уж пистолеты, чтобы застрелиться от стыда, им не выдают", – написал Гудков.

Сам политик уверен, что на частичную блокировку его аккаунта в соцсети могли повлиять отечественные силовые структуры, которые привлекли к жалобам на него ботов.

Напомним, ранее 10 ноября "Интерфакс", ссылаясь на поступившую от некоего осведомлённого источника информацию, сообщил о том, что в деле Сафронова появился ещё один эпизод: якобы журналист мог делиться секретными сведениями о вооружении РФ с представителями военных ведомств Японии.