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Медиатека 21:49

ЗакС обсудил проценты и ставки

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Руфото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Новые налоги и льготы ждут Петербург. Городской парламент 10 ноября принял за основу громоздкий пакет поправок Смольного в налоговое законодательство. Проект вызвал бурную дискуссию депутатов, которые намерены внести в него свои поправки. Десяток прочих документов приняли практически без обсуждения.

Очередное пленарное заседание ЗакСа началось с поздравлений спикера Александра Бельского в адрес сотрудников полиции, которые 10 ноября отмечают профессиональный праздник. 

- Это праздник не только для мужественных людей, посвятивших свою жизнь защите закона и граждан, но и для всех петербуржцев, которые ценят и глубоко уважают их нелегкий, но благодарный труд, - сказал председатель парламента.

Позже ЗакС решил объявить благодарность 18 сотрудникам органов внутренних дел. Один депутат проголосовал против. 

Теплые слова от спикера услышала и депутат "Единой России" Наталия Астахова. Ей недавно исполнилось 60 лет. 

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Далее быстро и единодушно парламентарии утвердили ряд инициатив. Окончательно приняли закон, возлагающий на Смольный обязанность держать территориальную оборону в случае войны, корректировки городского бюджета и бюджетов фонда ОМС за действующий год, назначили новых мировых судей. В отличие от прошлого созыва, в этом никто не захотел спрашивать у судей, есть ли в стране политические репрессии.

Размеренный темп заседания нарушил проект, которым финансовый блок городского правительства хотел внести множество правок в налоговое законодательство. Инициатива вызвала вопросы у парламента. 

Объемный документ представил вице-губернатор Эдуард Батанов. Законопроектом предлагается как предоставить льготы одним предпринимателям, так и увеличить налоговое бремя для других. Дополнительные льготы по налогу на имущество и земельному налогу хотят установить для пансионатов и прочих лечебно-оздоровительные учреждений. Организации конгрессно-выставочной деятельности как пострадавшие от пандемии планируют вообще освободить от имущественных налогов за 2021 год. 

- Они действительно потеряли и потеряли очень много. Вы прекрасно видите количество отмененных мероприятий, - отметил Батанов. 

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Также предлагается понизить до 12,5% ставку налога на прибыль для действующих резидентов Особой экономической зоны "Санкт-Петербург". Для новых, то есть зарегистрированных с начала 2021 года, хотят ввести нулевую ставку на прибыль на пять налоговых периодов. Предложение начнет действовать с периода получения первой прибыли от деятельности организации. 

С другой стороны, юрлица будут вынуждены платить налог на имущество по кадастровой стоимости за гаражи, машино-места и объекты незавершенного строительства старше трех лет. С 2023 года с 1 тысячи до 500 кв. м снизится минимальная площадь для облагаемых тем же налогом административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, предназначенных и используемых под офисы, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. 

В пять раз - с 0,1% до 0,5% - для юрлиц хотят увеличить ставку по земельному налогу для участков, занятых жилым фондом или инженерными объектами жилищно-коммунального комплекса. 

До 0,3% вырастет ставка по налогу на имущество физических лиц для тех объектов, у которых она в настоящее время составляет 0,1%. Это, в частности, те же гаражи и машино-места.

С 0,1% до 0,3% планируется поднять ставку на земли для сельскохозяйственного использования. Это объяснили результатами выборочного анализа: из 593 участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования 572 оказались в собственности налогоплательщиков, вид деятельности которых не связан с сельхозпроизводством.

Вице-губернатор Батанов заявил о значительных суммах, которые город ожидает получить после введения новелл. Депутат "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов поинтересовался, во сколько это обойдется для бюджета простых граждан.

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- Я, наверное, скажу непопулярную вещь как финансист, - ответил Батанов. - Я считаю, что у нас в принципе достаточно низкое имущественное налогообложение. И в городе, и в стране. 

Депутаты отозвались о законопроекте в целом позитивно, но с оговорками. 

- У меня возникает когнитивный диссонанс, когда из телевизора говорят, что надо победить бедность. А некоторыми положениями этого законопроекта мы эту бедность еще более усиливаем, - заявил член КПРФ Александр Рассудов.

"Яблочник" Борис Вишневский удивился тому, что налоги для граждан и малого бизнеса повышают в то время, как в город переезжает крупный налогоплательщик - "Газпром". 

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Тем не менее, голосовать против инициативы в первом чтении никто не стал. Ко второму депутаты хотят подготовить поправки. Для этого специально создали рабочую группу. Срок подачи поправок вызвал отдельный спор. Амосов и Вишневский настаивали на том, что нужна хотя бы неделя. Оказалось, что это невозможно.

- Поскольку это налоговый закон, он должен быть принят до 1 декабря. С учетом того, что у нас две недели для заседаний остаются, в случае, если мы возьмем неделю, то мы не успеем, - объяснил единоросс Денис Четырбок.

Решили ограничить двумя с половиной днями. Поправки надо успеть подать до вечера пятницы, 12 декабря. Четырбок заметил, что документ внесли в ЗакС еще в середине октября и уже можно было начать работать над своими предложениями. 

- У нас при бюджетно-финансовом комитете будет создана специальная комиссия по налоговому законодательству, - объявил журналистам председатель БФК Михаил Барышников ("Единая Россия"), когда резонансный законопроект уже приняли. - Мы предложили войти туда всем желающим. Мы теперь будем не только ждать, когда нам Смольный принесет законы, но и сами будем выходить с предложениями. 

После утверждения налоговой инициативы в зале заседаний снова стало спокойно. Депутаты быстро приняли еще несколько документов. Небольшое оживление возникло только во время обсуждения делегирования единоросса Елены Киселевой в городскую комиссию по обжалованию решений об отказах в выплатах медработникам, работавшим с коронавирусными больными и заразившимися на рабочих местах. Впрочем, кандидатуру Киселевой все равно никто публично не критиковал, хотя кто-то один и проголосовал против.  


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович
Астахова Наталия Владимировна 
Барышников Михаил Иванович 
Батанов Эдуард Викторович
Бельский Александр Николаевич 
Вишневский Борис Лазаревич 
Рассудов Александр Николаевич 
Четырбок Денис Александрович 

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