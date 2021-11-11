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Новости 16:19

Пивоварову продлили арест на полгода

фото ЗакС политика Пивоварову продлили арест на полгода

Ленинский районный суд в Краснодаре продлил срок содержания под стражей петербургскому политику Андрею Пивоварову, которого преследуют по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ), до 29 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале, который ведет его группа поддержки.

Вместе с тем дело передали в краевой суд для изменения территориальной подсудности. Это означает, что, возможно, Пивоварова этапируют в одну из двух столиц.

Напомним, что поводом для преследования оппозиционера стали его посты в Facebook, которые российская правоохранительная машина интерпретировала как продолжение деятельности нежелательной организации "Открытая Россия"*. Политику, которого лишили свободы в самом конце мая, грозит до шести лет колонии.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.


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