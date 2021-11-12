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Новости 12:17

В Краснодаре задержали пикетчиков, вышедших поддержать Андрея Пивоварова

фото ЗакС политика В Краснодаре задержали пикетчиков, вышедших поддержать Андрея Пивоварова

Краснодарские правоохранители задержали четырёх активистов, вышедших 11 ноября с пикетами в поддержку Андрея Пивоварова, информирует местная общественная деятельница Яна Антонова у себя в телеграм-канале.

Молодые люди перестали выходить на связь, всех увезли в отдел полиции на Октябрьской набережной, 121.

Активисты требовали остановить политическое преследование Пивоварова.

11 ноября суд в Краснодаре продлил срок содержания Пивоварова под стражей ещё на полгода. Его, напомним, преследуют по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ). Оппозиционера преследуют за его посты в Facebook, которые силовики воспринимают как продолжение деятельности нежелательной организации "Открытая Россия"*. Политику, которого лишили свободы в самом конце мая, грозит до шести лет колонии.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.


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