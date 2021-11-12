"Голос"* хочет созвать срочное гражданское совещание в связи с наступлением на гражданские свободы

Движение "Голос"* выступило на своем сайте с заявлением, в котором предлагается созвать чрезвычайное гражданское совещание. Необходимость в нем, как пишут авторы текста, продиктована все более стремительным ущемлением гражданских и политических прав россиян и все более широким правоприменением репрессивных законов (в частности, об иноагентах). Последним, что возмутило членов движения, стали иски от Генпрокуратуры и московской прокуратуры, которые добиваются ликвидации ПЦ "Мемориал"** и Международного "Мемориала"**. Действия гособвинения авторы заявления называют не иначе, как "атакой".

"Происходит она в год столетия нобелевского лауреата Андрея Сахарова, участвовавшего в создании "Мемориала"**, и в год присуждения Нобелевской премии мира еще одному россиянину, Дмитрию Муратову, за усилия по защите одной из фундаментальных свобод человека — свободы слова. Движение "Голос"* обращается ко всем, кому небезразлично будущее страны — НКО, СМИ, адвокатам, политикам и всем неравнодушным гражданам — с инициативой о проведении чрезвычайного гражданского совещания, на котором необходимо выработать общие шаги по противодействию целенаправленному наступлению на гражданские права и свободы", - говорится в тексте.

По мнению его авторов, пришло время решительных действий, которые и предлагается обсудить на круглом столе. О формате его проведения пока ничего не говорится.

Напомним, что сам "Голос"* оказался в реестре Минюста после получения двухсотрублевого перевода от некой гражданки Армении.

*Движение внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

**Организации внесены Минюстом в реестр НКО-иноагентов.