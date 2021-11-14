Музей истории ГУЛАГа удалил пост в поддержку "Мемориала"*, которому грозит ликвидация

Столичный музей истории ГУЛАГа, опубликовавший накануне пост в Instagram со словами поддержки в адрес правозащитного центра "Мемориал"*, ликвидировать который вознамерилась прокуратура, удалил публикацию. На это обратило внимание сетевое издание Sota. Объяснений со стороны представителей культурного учреждения журналистам пока добиться не удалось.

"Мы очень озабочены сложившейся ситуацией и надеемся на то, что справедливость и здравый смысл восторжествуют", - в частности, говорилось в исчезнувшем тексте.

Отметим, что Международный "Мемориал"** Генпрокуратура хочет закрыть через суд за систематическое несоблюдение закона об иноагентах, а московская прокуратура пошла еще дальше. Столичное управление силового ведомства усмотрело в деятельности ПЦ "Мемориал"*, а точнее, в списке политзаключенных, признаки оправдания терроризма.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов