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Новости 11:26

Руководство "Ельцин-центра" выступило в поддержку "Мемориала"*

фото ЗакС политика Руководство "Ельцин-центра" выступило в поддержку "Мемориала"*

Администрация музейно-выставочного комплекса "Ельцин-центр" публично солидаризовалась с правозащитным центром "Мемориал"*, который могут ликвидировать по иску прокуратуры уже в ноябре.

"Мы помним, как высоко оценивал первый президент России деятельность этой организации, поддерживая ее усилия в восстановлении исторической справедливости. В эти тяжелые для "Мемориала"* дни хотим выразить надежду, что суд сумеет быть объективным, и "Мемориал"* продолжит самоотверженную работу по разоблачению сталинских преступлений", – говорится в заявлении на сайте президентского центра.

Авторы указывают, что благодаря энтузиазму правозащитников, оказавшихся сегодня в сложном положении, россияне за 32 года работы организации смогли узнать фамилии тысяч репрессированных сограждан.

Отметим, что накануне Музей истории ГУЛАГа по неизвестным причинам удалил похожий пост в Instagram в поддержку ПЦ "Мемориал"*.

Напомним, что Генпрокуратура добивается ликвидации Международного "Мемориала"** через суд, обосновывая свои претензии регулярным несоблюдением правозащитниками законодательства об иноагентах. В свою очередь, столичная прокуратура усмотрела в деятельности ПЦ "Мемориал"* признаки оправдания терроризма: в списке политзаключенных, который ведет ПЦ, фигурируют представители запрещенных в России организаций.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов


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