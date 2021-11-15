МВД объявило в розыск адвоката Ивана Павлова*

МВД РФ объявило в розыск адвоката бывшего журналиста Ивана Сафронова, члена "Команды 29" Ивана Павлова*, информирует SOTA.

При этом в базе розыска не конкретизируется статья, послужившая поводом для преследования юриста.

Напомним, 8 ноября Минюст внес Павлова* и ещё четверых бывших сотрудников "Команды 29" в реестр СМИ-иностранных агентов. Правозащитная организация была при этом распущена летом: поводом послужили опасения возможного уголовного преследования из-за сотрудничества с "нежелательной" чешской организацией. Сейчас Павлов* находится в Грузии. Он покинул Россию после возбуждения уголовного дела за разглашение данных следствия по делу о госизмене в отношении экс-журналиста Ивана Сафронова.

* Минюст включил Ивана Павлова в реестр СМИ-иностранных агентов