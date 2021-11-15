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Новости 17:02

На сосланного в монастырь из-за поддержки Навального ульяновского священника заявили в полицию

фото ЗакС политика На сосланного в монастырь из-за поддержки Навального ульяновского священника заявили в полицию

На ульяновского священника Георгия Сухобокого, ранее сосланного в монастырь за пост в поддержку Алексея Навального, подали заявление об оскорблении чувств верующих, сообщает "Дождь"*.

Не так давно Сухобокий был уволен с поста пресс-секретаря Мелекесской епархии: в своём посте о Навальном, который так возмутил местный епископат, Сухобокий сообщал, что готов пожать политику руку: публикация появилась после того, как стало известно, что оппозиционеру присуждают премию Сахарова.

В разговоре с "Дождём"* Сухобокий уточнил, что в ближайшее время пойдёт в полицию, где его должен опросить сотрудник уголовного розыска. Более подробностей он не привёл.

*"Дождь" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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