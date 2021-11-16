Полиция искала мигрантов и "запрещённые предметы" в бункере столичных "лимоновцев": задержаны свыше 20 человек

Минувшим вечером, 15 ноября, столичные полицейские устроили облаву на штаб-квартиру локального подразделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", о чём информируют сами активисты.

"В бункер московских нацболов* (запрещенная в РФ организация) пришли силовики с обыском. Сегодня там проходит еженедельное партийное собрание. Находящиеся в бункере активисты успели сообщить о приходе полиции, после чего перестали выходить на связь", — сообщается в заявлении "лимоновцев".

SOTA уточняет, что в автозаках оказались свыше 20 человек, в числе которых партийные координаторы Ольга Шалина, Михаил Аксель и Кирилл Имашев; нескольких человек на данный момент отпустили.

Задержанных доставили в Тверской ОВД. Член политсовета партии Кирилл Имашев оповестил соратников, что во время обыска к нему и остальным активистам якобы применили грубую силу.

SOTA уточняет, что силовики искали в штаб-квартире "лимоновцев" нелегальных мигрантов и некие запрещённые предметы.

Ночью 16 ноября из ОВД "Тверское" без протоколов отпущены все нацболы*. "Полиция задавала им формальные вопросы о месте работы и проживания, удовлетворяясь 51-й статьей", — добавляют журналисты.

*Национал-большевистская партия (нацболы) – признана экстремистской организацией и запрещена в России.