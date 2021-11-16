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Новости 15:58

"Регион, словно предназначенный для экзекуции": Пивоваров требует перенести суд из Краснодара в Петербург

фото ЗакС политика "Регион, словно предназначенный для экзекуции": Пивоваров требует перенести суд из Краснодара в Петербург

Команда оппозиционера Андрея Пивоварова, которого с конца весны преследуют по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации", записала видеоролик, в котором звучит требование перенести суд над политиком из Краснодара в родной для него Петербург. Ролик представляет собой зачитывание письма Пивоварова, переданного им из предварительного заключения.

"Мало того, что сама суть предъявленного мне обвинения абсолютно кафкианская даже по современным российским меркам <...>, так еще и судебный процесс перенесли в регион, словно специально предназначенный для экзекуции", - заявляет политик.

Он обращает внимание, что только один из десятков инкриминируемых ему постов в соцсетях сделан из Краснодара, тогда как большинство написано в обеих столицах. Более того, он напоминает, что почти вся его политическая деятельность и даже личная жизнь связана с Петербургом и Москвой.

На прошлой неделе Пивоварову продлили арест на полгода и вместе с тем отправили дело в Краснодарский областной суд для изменения территориальной подсудности.

Напомним, 31 мая в Пулково экс-директора "Открытки"* сняли с самолета силовики и этапировали в Краснодар. Поводом для его преследования стали прошлогодние посты на странице в Facebook, которые были поняты как незаконное продолжение деятельности нежелательной организации "Открытая Россия"*.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.


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Пивоваров Андрей Сергеевич

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