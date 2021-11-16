"Главное, чтобы закон соблюдался": Депутаты Госдумы о переносе дела Пивоварова из Краснодара

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Соратники бывшего руководителя "Открытой России"* Андрея Пивоварова 16 ноября выступили с обращением о переносе рассмотрения уголовного дела в отношении политика из Краснодара в Москву или Петербург, где в основном проходила политическая деятельность оппозиционера. Сам Пивоваров уверен, что его судят в отдаленном регионе специально. ЗАКС.Ру узнал мнение депутатов Государственной думы о возможных перспективах изменения подсудности.

Пивоварова обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). По версии следствия, он разместил в Facebook более 30 публикаций, которые следователи истолковали как деятельность "Открытой России"*. По этой статье политику грозит лишение свободы на срок до шести лет. На последнем заседании по продлению меры пресечения 11 ноября дело Пивоварова направили в краевой суд для рассмотрения вопроса об изменении подсудности. Это допускает перенос рассмотрения дела в другой регион.

Единоросс Михаил Романов не видит в деле Пивоварова каких-либо причин для изменения подсудности и уверен, что для этого нужны весомые основания.

- Если гражданин совершил там правонарушение, возбуждено там уголовное дело, и орган следствия вышел в местный суд, там, соответственно, должны его рассматривать, - считает парламентарий. - Практика переноса дел из одного субъекта в другой возникает, когда есть конфликт интересов какой-либо: либо родственные связи, либо ангажированность, либо большой общественный резонанс в масштабах страны. И чтобы не было давления на следствие и на суд. Тогда для объективности процесса переносится в другой субъект. Никаких конфликтов с моей стороны не усматривается.

Строгие ограничения по посещению заседаний Романов объяснил неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Он считает, что всю необходимую для общественности информацию может передавать его адвокат, а запрет на допуск слушателей есть и в других регионах.

Другой представитель "Единой России" Виталий Милонов рассказал ЗАКС.Ру, что понимает тяжелое положение Пивоварова и желает, чтобы его дело рассматривали в Петербурге, но подчеркнул, что подобные действия должны проходить в рамках Уголовно-процессуального кодекса.

- Знаете, без разницы, главное, чтобы закон соблюдался. В Петербурге ему попроще будет. Я по-христиански отношусь ко всем узникам. Конечно, я переживаю за него, потому что он находится сейчас в заточении. Естественно, все православные люди молятся каждый день о тех, кто находится в темницах. Если такая возможность [переноса рассмотрения] есть, конечно, я понимаю, что для него будет проще находится в Петербурге. Пускай в заточении, но все же в Петербурге, - рассказал Милонов.

Справедливоросс Олег Нилов также посчитал разумным рассмотрение дела по месту проживания обвиняемого.

- Я считаю, что это возможно и нормально. Место жительства все-таки Санкт-Петербург, и по большинству дел избирается принадлежность по месту жительства, либо по месту совершения тяжкого преступления. Я не знаю нюансов, не понимаю, почему Краснодар, что он там совершил. Основания есть для рассмотрения в Петербурге, но понятно, что суду указывать очень сложно, - заявил Нилов.

Юрист Алексей Царев в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что определение подсудности четко определено в УПК, и в случае, если при рассмотрении дела она была определена неправильно, то суд может вернуть дело в прокуратуру для исправления недостатков. Он обратил внимание на то, что практика по "цифровым" делам еще не наработана, и дело против оппозиционера может стать одним из первых.

- По этим делам еще нет сложившейся практики. Если речь идет о мошенничестве с банковскими картами, то Верховный суд уже разъяснил, что не важно, где находится злоумышленник. Важно, с какого счета списаны денежные средства: по месту нахождения потерпевшего или месту открытия счета потерпевшим. По делам, связанным с размещением в сети интернет каких-либо материалов, размещение которых обвинение считает противозаконным, четкого разъяснения нет. В конечном итоге это дело может быть поводом, чтобы высшие суды эту практику рассмотрели, - предположил юрист.

Соратница политика, юристка Анастасия Буркова рассказала ЗАКС.Ру, что, по ее мнению, изменение подсудности более чем возможно.

- Основная деятельность Пивоварова как политика была все же в Петербурге. Есть основания полагать, что в Краснодар дело направили, причем притянув за уши по подсудности, именно для того, чтобы спрятать его от глаз общественности, прессы. Заседания де-факто все закрытые - на них не пускают, ссылаясь на ковид. А некоторые заседания официально судья своим определением делает закрытыми, - рассказала Буракова.

По ее словам, самостоятельно Пивоваров ничего не публиковал. Этим в Москве занималась его помощница. Следователи решили, что, если на странице политика была опубликована запись в тот момент, когда он находился в Краснодаре, значит судить его нужно там же. Из 34 фигурирующих в деле публикаций в соцсетях "краснодарской" числится лишь одна.

Пивоварова задержали в конце мая в аэропорту Пулково, когда он отправлялся на отдых. После ночного обыска в Петербурге его этапировали в Краснодар.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.

Константин Леньков