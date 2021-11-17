Прокуратура проверила издание The Bell на предмет иностранного финансирования

Представители Генпрокуратуры провели проверку издания The Bell, которое в своем сентябрьском заявлении попросил причислить к иностранным агентам бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов. Об этом сам заявитель сообщил ТАСС.

"Мне пришел ответ из прокуратуры, из которого следует, что по моему заявлению в отношении The Bell начата проверка, материалы которой переданы в Минюст для принятия решения о признании этого СМИ-иноагентом", - рассказал он.

Спикер утверждает, что крайне вероятен факт финансирования СМИ, основанного Елизаветой Осетинской, несколькими американскими организациями. В свою очередь, редакция подобные подозрения последовательно отметает.

До того, как проявить интерес к проекту Осетинской, Ионов посвящал аналогичные заявления в различные ведомства изданиям "Медуза"* и "Важные истории"** и своего в результате добился.