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Новости 15:30

Прокуратура проверила издание The Bell на предмет иностранного финансирования

фото ЗакС политика Прокуратура проверила издание The Bell на предмет иностранного финансирования

Представители Генпрокуратуры провели проверку издания The Bell, которое в своем сентябрьском заявлении попросил причислить к иностранным агентам бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов. Об этом сам заявитель сообщил ТАСС.

"Мне пришел ответ из прокуратуры, из которого следует, что по моему заявлению в отношении The Bell начата проверка, материалы которой переданы в Минюст для принятия решения о признании этого СМИ-иноагентом", - рассказал он.

Спикер утверждает, что крайне вероятен факт финансирования СМИ, основанного Елизаветой Осетинской, несколькими американскими организациями. В свою очередь, редакция подобные подозрения последовательно отметает.

До того, как проявить интерес к проекту Осетинской, Ионов посвящал аналогичные заявления в различные ведомства изданиям "Медуза"* и "Важные истории"** и своего в результате добился.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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