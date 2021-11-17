Врио вице-губернатора Владимирской области арестовали по коррупционному делу

Октябрьский суд во Владимире отправил в следственный изолятор врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, где он пробудет как минимум до 14 января, сообщила пресс-служба суда.

Чиновник находится в статусе подозреваемого в деле о получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК). По версии следствия, он согласился принять по факту невыполненный ремонт школы, за что подрядчик (ООО "Градиал") вознаградил его 600 тысячами рублей. В условия сделки также входило отсутствие у компании проблем с законом из-за этого тендера.

С марта нынешнего года Вишневский исполнял обязанности одного из "социальных" вице-губернаторов: курировал культуру, образование, спорт, молодежную политику.