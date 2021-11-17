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Новости 19:17

Бывшему силовику дали условный срок за "экстремистский" видеоролик с анекдотом

фото ЗакС политика Бывшему силовику дали условный срок за "экстремистский" видеоролик с анекдотом

Суд в Подмосковье назначил полковнику в отставке Михаилу Шендакову три года условного срока за экстремизм (ст. 282 УК), передает издание Sota. Именно так следствие и суд расценили записанный фигурантом дела видеоролик, в котором тот рассказывает анекдот. В анекдоте описывается сцена с получившим физический недуг сотрудником правоохранительных органов, который работал на митинге. Произведение устного народного творчества было сопровождено комментарием самого Шендакова, содержащим незаконный призыв. В ходе судебного разбирательства мужчина признал, что комментарий был уже лишним и что его "понесло".

Шендаков участвует в различных протестах и привлекается за это к ответственности не первый год. Одно из задержаний в 2017 году он попытался оспорить в ЕСПЧ.


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