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Новости 18:53

Путин распорядился повысить МРОТ и прожиточный минимум

фото ЗакС политика Путин распорядился повысить МРОТ и прожиточный минимум

Президент Владимир Путин 18 ноября объявил о том, что со следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен с 12 792 рублей до 13 890 рублей, передает РИА "Новости". Тем самым сумма увеличится на 8,6%. Вместе с тем глава государства предложил поднять уровень прожиточного минимума.

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1 тысячу рублей больше, чем сегодня", - приводится фрагмент из его речи.

Отметим, что, по последним данным Минэкономразвития, опубликованным накануне, инфляция в годовом выражении составила 8,1%.

На неделе также стало известно, что максимальный размер пособия по безработице в следующем году будет равен одному МРОТ, актуальному для года нынешнего.


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