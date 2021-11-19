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Новости 11:12

"Мы не скот": В Пензе задержали главу фракции КПРФ в гордуме, пикетировавшего против QR-кодов

фото ЗакС политика "Мы не скот": В Пензе задержали главу фракции КПРФ в гордуме, пикетировавшего против QR-кодов

Пензенские правоохранители задержали руководителя фракции КПРФ в локальной городской думе Александра Смирнова, вышедшего в пикет против введения QR-кодов, информирует SOTA.

В руках коммунист держал плакат, на котором было написано "Мы не скот, нам не нужен QR-код".

В отдел парламентария забрали "для дачи объяснений".

Напомним, что резонансный законопроект о повсеместном введении системы QR-кодов до середины декабря проходит стадию обсуждения в региональных органах власти. Помимо поездов и самолетов, он предполагает закрыть от граждан без прививки и медотвода торговые центры, непродовольственные магазины, культурные учреждения и развлекательные заведения, включая кафе, бары и клубы.

13 ноября в Екатеринбурге прошёл митинг против QR-кодов: на мероприятие вышли свыше 300 человек.


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