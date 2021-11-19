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Новости 15:25

Фигурант "московского дела" Кирилл Жуков освободился из колонии

фото ЗакС политика Фигурант "московского дела" Кирилл Жуков освободился из колонии

Активист, участник печально известной демонстрации 27 июля 2019 года Кирилл Жуков, осужденный за прикосновение к шлему омоновца, вышел из колонии, передает издание Sota. Вместе с близкими людьми, ждавшими его с раннего утра у ворот пенитенциарного учреждения в Тверской области, он отправился в столицу.

Отметим, что еще находясь в предварительном заключении, Жуков жаловался на условия в изоляторе. Уже из колонии он жаловался в Европейский суд по правам человека на свой приговор. Прошлой осенью активисту смягчили наказание: снизили срок с трех до 2,5 лет и перевели в колонию-поселение.

Напомним, что несогласованный митинг в центре столицы в июле 2019-го стал стартом для так называемого "московского дела". Уличные демонстранты безуспешно требовали допуска до выборов в Мосгордуму оппозиционеров, что привело к сотням задержаний и десяткам уголовных дел. На митинге силовики в масках массово избивали горожан дубинками, доставалось в том числе случайным прохожим и людям, отдыхавшим на скамеечках в этот летний день. В давке Кирилл Жуков попытался приподнять забрало одного из росгвардейцев, из-за чего и началось его преследование. Характерно, что потерпевший просил не наказывать Жукова и отрицал факт причинения себе каких-либо страданий.


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