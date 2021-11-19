Фигурант "московского дела" Кирилл Жуков освободился из колонии

Активист, участник печально известной демонстрации 27 июля 2019 года Кирилл Жуков, осужденный за прикосновение к шлему омоновца, вышел из колонии, передает издание Sota. Вместе с близкими людьми, ждавшими его с раннего утра у ворот пенитенциарного учреждения в Тверской области, он отправился в столицу.

Отметим, что еще находясь в предварительном заключении, Жуков жаловался на условия в изоляторе. Уже из колонии он жаловался в Европейский суд по правам человека на свой приговор. Прошлой осенью активисту смягчили наказание: снизили срок с трех до 2,5 лет и перевели в колонию-поселение.

Напомним, что несогласованный митинг в центре столицы в июле 2019-го стал стартом для так называемого "московского дела". Уличные демонстранты безуспешно требовали допуска до выборов в Мосгордуму оппозиционеров, что привело к сотням задержаний и десяткам уголовных дел. На митинге силовики в масках массово избивали горожан дубинками, доставалось в том числе случайным прохожим и людям, отдыхавшим на скамеечках в этот летний день. В давке Кирилл Жуков попытался приподнять забрало одного из росгвардейцев, из-за чего и началось его преследование. Характерно, что потерпевший просил не наказывать Жукова и отрицал факт причинения себе каких-либо страданий.