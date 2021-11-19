Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение по делу о мошенничестве

Бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгению Заку , содержащимся в СИЗО, предъявили обвинение следователи, передает пресс-служба МВД. Из релиза следует, что речь в данном случае идет о деле, не связанном с контрактами Шанинки.

"Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Ракова и Зак в 2018 году договорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым о том, чтобы фиктивно нанять 12 сотрудников министерства на должности научных сотрудников и платить им зарплату за невыполненную работу. Ущерб государственному бюджету от этих действий оценивается более чем в 20 млн рублей.

Отметим, что ректор Шанинки Сергей Зуев, проходящий по делу Раковой, тоже находится в СИЗО, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Его обвиняют в хищениях 21 млн рублей: по версии следствия, Шанинка как субподрядчик Минпросвещения не выполнила два контракта.

Нынешней осенью обыски проводились как в Шанинке, так и в РАНХиГС.