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Новости 15:45

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

фото ЗакС политика Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

По случаю 75-летнего юбилея патриарха Кирилла президент Владимир Путин вручил ему орден святого Андрея Первозванного, о чем сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, Ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтёров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре", - говорится в президентском поздравлении.

По мнению Путина, юбиляр внес неоценимый вклад в "утверждение традиционных ценностей наших народов".

В день своего 75-летия предстоятель РПЦ заверил общественность  в показанном на "России 1" телеинтервью, что церковь никогда не согласится с такой формой межчеловеческих отношений, как однополые браки.

Еще раньше в день 75-летия патриарха публичное внимание на юбилей обратил петербургский губернатор Александр Беглов, выславший священнослужителю поздравительную телеграмму.


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