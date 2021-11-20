Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

По случаю 75-летнего юбилея патриарха Кирилла президент Владимир Путин вручил ему орден святого Андрея Первозванного, о чем сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, Ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтёров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре", - говорится в президентском поздравлении.

По мнению Путина, юбиляр внес неоценимый вклад в "утверждение традиционных ценностей наших народов".

В день своего 75-летия предстоятель РПЦ заверил общественность в показанном на "России 1" телеинтервью, что церковь никогда не согласится с такой формой межчеловеческих отношений, как однополые браки.

Еще раньше в день 75-летия патриарха публичное внимание на юбилей обратил петербургский губернатор Александр Беглов, выславший священнослужителю поздравительную телеграмму.