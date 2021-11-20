В центре Москвы задерживают граждан, собравшихся поддержать "Мемориал"*

На Пушкинской площади в Москве полицейские задерживают пикетчиков, которые вышли поддержать правозащитный центр "Мемориал"*, находящийся под угрозой ликвидации. Трансляцию ведет издание Sota.

На плакатах собравшихся было написано: "Вахта гражданской защиты "Мемориала"*", "Свободу политзаключенным", "Нет политическим репрессиям". По последним данным, в отдел полиции отправились как минимум четверо активистов, среди них - журналистка "Новой газеты" Виктория Ивлева.

Напомним, что 25 ноября в суде будет рассмотрен иск столичной прокуратуры к "Мемориалу"*. Силовое ведомство хочет закрытия организации из-за того, что та не маркирует свой контент "иноагентской" плашкой. Кроме того, правозащитников заподозрили в оправдании терроризма: по той причине, что в списке политзэков "Мемориала"* есть граждане, причастные к деятельности запрещенных движений.