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Новости 14:02

В центре Москвы задерживают граждан, собравшихся поддержать "Мемориал"*

фото ЗакС политика В центре Москвы задерживают граждан, собравшихся поддержать "Мемориал"*

На Пушкинской площади в Москве полицейские задерживают пикетчиков, которые вышли поддержать правозащитный центр "Мемориал"*, находящийся под угрозой ликвидации. Трансляцию ведет издание Sota.

На плакатах собравшихся было написано: "Вахта гражданской защиты "Мемориала"*", "Свободу политзаключенным", "Нет политическим репрессиям". По последним данным, в отдел полиции отправились как минимум четверо активистов, среди них - журналистка "Новой газеты" Виктория Ивлева.

Напомним, что 25 ноября в суде будет рассмотрен иск столичной прокуратуры к "Мемориалу"*. Силовое ведомство хочет закрытия организации из-за того, что та не маркирует свой контент "иноагентской" плашкой. Кроме того, правозащитников заподозрили в оправдании терроризма: по той причине, что в списке политзэков "Мемориала"* есть граждане, причастные к деятельности запрещенных движений.

*Минюст внес организацию в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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