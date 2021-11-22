На вышедшую поддержать "Мемориал"* журналистку Ивлеву составили протокол по "митинговой" статье

Журналистка "Новой газеты" Виктория Ивлева, которая была задержана в ходе акции в поддержку правозащитного центра "Мемориал"* 20 ноября, получила на руки протокол по "митинговой" статье, информирует "Дождь"**.

Ивлевой выдали протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Максимальное наказание по ней — штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.

Ивлева оказалась в числе задержанных на пикетах в защиту "Мемориала"*, проходивших в Москве в субботу, 20 ноября. В автозаки отправили более десяти человек.

Напомним, что 25 ноября в суде будет рассмотрен иск столичной прокуратуры к "Мемориалу"*. Силовое ведомство хочет закрытия организации из-за того, что та не маркирует свой контент "иноагентской" плашкой. Кроме того, правозащитников заподозрили в оправдании терроризма: по той причине, что в списке политзэков "Мемориала"* есть граждане, причастные к деятельности запрещённых движений.

*Минюст внёс организацию в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента