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Новости 17:56

Журналист Василий Крестьянинов вынужденно эмигрировал из РФ из-за предложения ФСБ стать её информатором

фото ЗакС политика Журналист Василий Крестьянинов вынужденно эмигрировал из РФ из-за предложения ФСБ стать её информатором

Журналист издания Readovka Василий Крестьянинов вынужден был покинуть Россию из-за предложения ФСБ стать информатором ведомства, пишет SOTA.

В пятницу, 19 ноября, журналиста вызвали на беседу к следователю по старому делу, однако вместо условленного силовика его встретила сотрудница ФСБ, которая якобы попросила его докладывать спецслужбе обо всей информации, которая поступает в редакцию издания, на которое он ныне работает.

В случае отказа, утверждает Крестьянинов, ему пригрозили "проблемами", которые могут возникнуть у его родственников.

"В качестве максимальной компенсации Крестьянинову пообещали оплатить курс фотографии у Евгения Фельдмана", - пишет о деталях разговора SOTA.

У журналиста якобы пытались узнать о деятельности активистов Pussy Riot, журналистов "Соты" и других изданий.

В ФСБ, заключил Крестьянинов, рассчитывали на долгосрочное сотрудничество.


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