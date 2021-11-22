Журналистку Ивлеву оштрафовали на 150 тысяч рублей за пикет в поддержку "Мемориала"*

Хамовнический суд Москвы решил, что журналистка Виктория Ивлева нарушила порядок проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), выйдя в пикет в поддержку "Мемориала"*, и оштрафовал её на 150 тысяч рублей, пишет "Дождь"**.
Под аналогичную санкцию попал правозащитник Илья Самодуров, которого по обозначенной статье оштрафовали на 20 тысяч рублей.
"Юра мне передал плакат, мы одновременно [коснулись его] двумя пальцами двух разных рук. Нас повели в автозак", — рассказывала о событиях 20 ноября Ивлева.
Ивлева оказалась в числе задержанных на пикетах в защиту "Мемориала"*, проходивших в Москве в субботу, 20 ноября. В автозаки отправили 12 человек.
*Минюст внёс организацию в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
**Минюст внёс "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента