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Новости 13:55

Шойгу: Служба в армии стала почетной обязанностью

фото ЗакС политика Шойгу: Служба в армии стала почетной обязанностью

Министра обороны Сергея Шойгу радуют социологические исследования последнего времени, показывающие высокий уровень доверия россиян к вооруженным силам, передает РИА "Новости". В свою очередь, внутри самой армии он наблюдает положительный моральный климат, и "психологическое состояние всех категорий военнослужащих оценивается как высокое".

"Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью. По данным соцопросов, более 90% граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, около 88% испытывают гордость за армию", - считает высокопоставленный чиновник.

По оценке Шойгу, грамотная работа командиров и их ответственное отношение к собственным обязанностям позволили существенно снизить количество преступлений и скандалов в армии и на флоте. Позитивный имидж руководимой им структуры министр намерен сохранить.


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