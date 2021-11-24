В России дорожают молочная продукция, крупы и сахар

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке, имевшую место за минувшие семь дней. Из продовольственных товаров наибольший рост в розничной цене продемонстрировали свежая капуста (+2,75%), конфеты (+1,1%), куриные яйца и рис (+0,92%), гречка (+0,75%), мука (+0,7%), сахар (+0,69%), сыр и вермишель (+0,67%), сметана (+0,56%), сливочное масло (+0,55%).

Напротив, подешевели за неделю такие продукты, как помидоры (-2,15%), огурцы (-1,83%), пшено (-0,12%), творог (-0,06%), водка (-0,04%).

Из хозяйственных товаров наибольший рост показали цены на спички (+1,06%), туалетную бумагу и хозяйственное мыло (+0,79%), детские подгузники (+0,68%), зубную пасту (+0,53%), туалетное мыло (+0,52%), корм для животных (+0,47%). Поездка в Турцию в среднем подорожала на 4,69%.

Между тем в новейшем обзоре от Минэкономразвития инфляция в годовом выражении оценивается в 8,05%, что на 0,05% меньше, чем неделей ранее (8,1%). При этом годовая инфляция на рынке продовольственных товаров достигла 10,54%.