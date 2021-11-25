ВС РФ закрыл видеотрансляцию заседания по ликвидации "Мемориала"*: СМИ доступен только звук

Верховный суд РФ запретил видеотрансляцию и видеозапись заседания по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, разрешена будет только формальная "протокольная" съемка в начале и конце процесса, информирует SOTA.

Прессе не разрешили присутствовать в зале заседаний, выделив для неё отдельную комнату, где будет транслироваться только звук.

Журналисты уточнили, что к ВС РФ уже начались стягивать силовиков, у здания собираются неравнодушные судьбе "Мемориала"* люди.

Прокуратура добивается ликвидации "Мемориала"* через суд. По версии ведомства, общество систематически не маркирует выпускаемый контент пометкой иноагента, как того требует закон. Также прокуратура считает, что в деятельности общества есть признаки оправдания терроризма из-за того, что общество включает в списки политзаключённых тех, кого власти считают участниками запрещённых в России террористических организаций.

*Внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов