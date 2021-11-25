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Новости 17:34

Полиция грозит задержаниями участникам митинга против QR-кодов в Казани

фото ЗакС политика Полиция грозит задержаниями участникам митинга против QR-кодов в Казани

Жители Казани вышли на несогласованный митинг против введения QR-кодов: мероприятие, по оценке журналистов, посетили не более 50 человек, делится SOTA. Столько же на месте присутствует представителей прессы и силовиков.

"Я не антипрививочник, я антикуарщик", – представила свою позицию по вопросу одна из участниц встречи.

Между тем, спустя некоторое время после начала мероприятия полицейские начали предупреждать собравшихся о незаконности их собрания, грозя задержаниями.

Обновлено в 17:50. Силовики задержали корреспондентку "Соты" Наилю Муллаеву.

"Полиция выборочно выхватывает людей из толпы, не обращая внимание на отсутствие у них плакатов", – информируют журналисты.

Напомним, что, предположительно, уже 16 декабря депутаты Госдумы рассмотрят законопроекты о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте. Ожидается, что в регионах инициатива может заработать уже с 1 февраля 2022 года.


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