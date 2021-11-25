После фем-акции в Петербурге задержали трех журналистов

В Петербурге вечером 25 ноября фем-активистки провели акцию, приуроченную к международному дню борьбы с гендерным насилием. Они установили импровизированный памятник жертвам домашнего насилия. Сразу после акции полиция задержала троих журналистов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Акция прошла в сквере возле Фонарного моста. Участницы мероприятия установили фигуру женщины, покрытую вырезками из статей о домашнем насилии. Они прочитали свой манифест и возложили цветы к инсталляции.

- Этот памятник — не из гранита и не из бронзы. Поскольку наше государство считает, что женщины, пережившие насилие, не достойны гранита или бронзы. Государство считает, что женщины не достойны защиты, не достойны убежища, не достойны даже закона о домашнем насилии, - читали они по очереди.

Они потребовали от государства принять закон о домашнем насилии, освободить всех женщин, осужденных за самооборону, увеличить финансирование кризисных центров, а также прекратить дискриминацию ЛГБТ-персон.

Акция продолжалась не дольше 15 минут. После того как активистки покинули сквер, на место приехали несколько автомобилей полиции. Силовики застали лишь журналистов. Троих из которых впоследствии задержали и доставили в 1-й отдел полиции. Среди задержанных журналисты "Настоящего времени"* Никита Адищев и Сергей Кагермазов и фотокорреспондент издания SOTA Андрей Бок. Их забрали для дачи объяснений. Бока задержали уже после того, как проверили его документы через базу МВД.

Как пояснили полицейские корреспонденту ЗАКС.Ру, они приехали по заявке от местных жителей. На что жаловались жильцы — он не уточнил.

Примерно через час после начала акции "ОВД-Инфо"** сообщило, что участниц акции Лелю Нордик, Полину Титову, Марину Ширяеву, Марину Синк задержали и доставили в 1-й отдел полиции.





* "Настоящее время" внесено Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

**"ОВД-Инфо" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, признанных иноагентом

Константин Леньков