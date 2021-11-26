"Прекратите кошмарить образование": Десятки ученых РАН обратились к Путину в защиту арестованного ректора Шанинки

Резонансное экономическое дело в отношении ректора Шанинки Сергея Зуева, отправленного в СИЗО, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, побудило десятки академиков, профессоров и членов-корреспондентов Российской академии наук подписать открытое письмо в его поддержку и против преследований коллег. Письмо, опубликованное в "Новой газете", составлено в форме обращения к президенту.

"Сам факт этого обвинения кажется нам абсурдным: невозможно представить, чтобы Сергей Эдуардович Зуев был причастен к какому-либо мошенничеству или хищению. Его многолетний труд, огромный вклад в развитие российского образования (отмеченный в том числе и государственными наградами), безупречная академическая и общественная репутация совершенно исключают такую возможность", - гласит один из главных тезисов, изложенных в документе.

С учетом того, что фабула обвинения представляется авторам сомнительной, а риски для жизни и здоровья Зуева бесспорными, они настаивают на избрании ему до суда более гуманной меры пресечения. В документе, предназначенном для Владимира Путина, с досадой отмечается, что ранее генпрокурор Игорь Краснов оставил без ответа похожее коллективное письмо от научного сообщества.

"Претензии, предъявляемые его ректору, могут быть предъявлены любому получателю бюджетных средств в сфере науки, образования или культуры. Когда-то российская власть призывала "прекратить кошмарить бизнес"; сегодня мы опасаемся, как бы происходящее с Зуевым и Шанинкой не стало бы одним из звеньев нового "кошмара" для российской науки и высшей школы", - подытоживают заступники Зуева.

Пока под письмом значатся 59 фамилий.

Напомним, что 67-летнего ректора обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников, что принесло ущерб бюджету в размере 20 млн рублей. Он также проходит по делу экс-замминистра культуры Марины Раковой о хищении более 50 млн рублей: Зуев якобы присвоил часть денег, выделенных Шанинке как субподрядчику Фонда новых форм развития образования.