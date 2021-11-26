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Новости 11:59

Бывшего депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск

фото ЗакС политика Бывшего депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск

Единоросса из предыдущего созыва Государственной думы, Александра Сопчука российские правоохранители объявили в международный розыск, передает пресс-служба приморского управления СКР. Дома у Сопчука в его отсутствие уже произвели обыски, ему заочно выдвинули обвинения. Бывший депутат проходит в качестве подозреваемого по делу о незаконном предпринимательстве.

"Коммерсант" писал, что в январе нынешнего года, еще до истечения полномочий Сопчука, суд постановил конфисковать у него активы на 38,5 млрд рублей.

В VII созыв Госдумы Сопчук попал, выиграв выборы по одномандатному округу в Приморском крае. Состоявший в комитете по транспорту и строительству, он был одним из наименее активных депутатов: за два месяца до истечения полномочий он был человеком, ни разу не выступившим в зале заседаний.


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