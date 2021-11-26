Главреда Sota Vision и ООО "Нобелевский призыв"** признали иноагентами

Минюст вечером пятницы, 26 ноября включил в реестр СМИ-иностранных агентов главного редактора издания Sota Vision Олега Еланчика* и ООО "Нобелевский призыв"**, учредителем которого явлются журналисты, получившие ранее статус иноагентов.

Еланчик* сообщил ЗАКС.Ру, что он уйдет с поста главного редактора. Он допустил, что мог попасть в реестр из-за публикаций других иноагентов, в которых его указывали как соавтора.

- Ничего неожиданного, эмоций нет никаких абсолютно. Ребята [коллеги по Sote] не знают, с каким они связались "предателем Родины", будет другой редактор. У Sota Vision нет юрлица, нет хозяйственной деятельности. Риск [признания издания иноагентом] есть, Sota Vision хоть и маленькая, но бойкая компашка. Пишет довольно неприятные вещи для власти, - сказал Еланчик*.

Журналист также подчеркивал, что Sota Vision никаких иностранных средств не получала. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Telegram-канале издания:

"Это признание иностранным агентом никак не связано с издание Sota Vison. Я там уже давно ничего не публиковал от своего имени. Никогда ни своих денег не вкладывал, ни иностранных денег мы не получали. Я думаю, мы найдем возможность, чтобы Sota Vision продолжала работу".

ООО "Нобелевский призыв"* было создано 10 ноября. На сайте Минюста сообщается, что включение организации в реестр иноагентов произошло по инициативе учредителей, среди которых журналисты "Настоящего времени"***, "Север.Реалии"**** и "Радио Свобода"*****.

*Олег Еланчик внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

** ООО "Нобелевский призыв" внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

***"Настоящее время" внесено Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

**** "Север.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

***** "Радио Свобода" внесено Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

Константин Леньков