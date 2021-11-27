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Новости 10:50

Мэра кузбасского города, замеченного на банкете в день трагедии в шахте, сняли с должности

фото ЗакС политика Мэра кузбасского города, замеченного на банкете в день трагедии в шахте, сняли с должности

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев уволил мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко. Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, датированная 25 ноября (день катастрофы в шахте "Листвяжная") с предполагаемым участием Старченко. В этот день мужчина, похожий на него, отмечал свое назначение на должность в обстановке широкого застолья. Между тем, в кратком интервью "Известиям" Старченко заявил, что не участвовал в банкете в этот тяжелый для Кузбасса день.

"Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео", - произнес отставленный чиновник.

Экс-мэр намерен жаловаться в правоохранительные органы и искать личной встречи с уволившим его Цивилевым.

В Кемеровской области продолжается трехдневный траур. От отравления угарным газом погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Возбуждено как минимум два уголовных дела.

UPD 13:20 Как сообщает РИА "Новости", Старченко после скандала также исключили из рядов "Единой России"


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