ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:12

Из ВШЭ уволили двух профессоров с репутацией инакомыслящих

фото ЗакС политика Из ВШЭ уволили двух профессоров с репутацией инакомыслящих

Высшая школа экономики (ВШЭ) расторгает трудовые договоры с двумя преподававшими в ней учеными — Геннадием Есаковым и Сергеем Пашиным, передает издание Sota. С отставным федеральным судьей Пашиным вуз расстанется в конце декабря, а правовед Есаков уже не работает в нем. Примечательно, что Пашин открыто называет свой уход ситуацией, созданной не по его воле.

"Это были хорошие девять с небольшим лет (ну разве что за исключением последних полутора). Грустнее всего мне расставаться со студентами, которым я оставлю на память евангельский стих (от Матфея, глава 5, стих 6). Сам же утешусь стихом 10", - написал на своей странице в Facebook Есаков, имея в виду, очевидно, слова "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное".

Оба профессора были замечены в критических высказываниях о государственной политике в области прав человека. Сергей Пашин состоит в Московской Хельсинской группе.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама