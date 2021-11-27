Из ВШЭ уволили двух профессоров с репутацией инакомыслящих

Высшая школа экономики (ВШЭ) расторгает трудовые договоры с двумя преподававшими в ней учеными — Геннадием Есаковым и Сергеем Пашиным, передает издание Sota. С отставным федеральным судьей Пашиным вуз расстанется в конце декабря, а правовед Есаков уже не работает в нем. Примечательно, что Пашин открыто называет свой уход ситуацией, созданной не по его воле.

"Это были хорошие девять с небольшим лет (ну разве что за исключением последних полутора). Грустнее всего мне расставаться со студентами, которым я оставлю на память евангельский стих (от Матфея, глава 5, стих 6). Сам же утешусь стихом 10", - написал на своей странице в Facebook Есаков, имея в виду, очевидно, слова "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное".

Оба профессора были замечены в критических высказываниях о государственной политике в области прав человека. Сергей Пашин состоит в Московской Хельсинской группе.