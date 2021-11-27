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Новости 15:20

В Москве задерживают "политических" пикетчиков и не трогают противников QR-кодов

фото ЗакС политика В Москве задерживают "политических" пикетчиков и не трогают противников QR-кодов

На Пушкинской площади в центре Москвы 27 ноября проходят одиночные пикеты, которые условно можно разделить на две группы. Часть людей вышла с плакатами политического содержания, другая группа предпочла в качестве мишени для критики возможное введение QR-кодов иммунизации от коронавируса.

Как пишет издание Sota, полиция реагирует только на "политических" пикетчиков. По последним данным, задержали троих таких активистов, тогда как противникам обязательной вакцинации позволяют дальше выражать свой публичный протест.

Напомним, что правительственная инициатива, отправленная на рассмотрение в регионы, предполагает практически повсеместное введение QR-кодов: таким образом, посещать публичные места смогут только привитые от коронавируса граждане или имеющие задокументированный медотвод от вакцинации.


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