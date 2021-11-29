Путин подписал закон, освобождающий многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Президент Владимир Путин подписал принятый ранее Федеральным Собранием законопроект, по которому семьи с двумя и более детьми избавляются от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилой недвижимости. Документ выложен на официальном портале правовой информации.

От налога освобождается та часть денег от продажи старого жилья, которая используется при покупке нового. Под действие закона попадут все сделки, заключенные с начала 2021 года. Важная деталь документа: и продажа старого, и покупка улучшенного жилья должны быть произведены в течение одного календарного года, либо до 30 апреля года, следующего за ним. Кроме того, новое жилье должно быть дороже продаваемого, тогда как кадастровая стоимость продаваемого – не превышать 50 млн рублей.

Наконец закон требует, чтобы никто из членов семьи, улучшающей таким образом жилищные условия, не имел в собственности другой недвижимости, площадь которой бы в общей сложности превышала половину от площади их нового общего жилья.