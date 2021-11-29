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Новости 17:58

Активисты из Архангельска передали депутатам облсобрания 12 300 подписей против QR-кодов

фото ЗакС политика Активисты из Архангельска передали депутатам облсобрания 12 300 подписей против QR-кодов

Архангельские активисты передали в приёмную областного собрания депутатов 12 300 подписей местных жителей против ввода системы QR-кодов, уведомил SOTA участник кампании Илья Лешуков.

Он уточнил, что 7800 подписей собрали силами архангельских общественников, а ещё 4500 привезли из Северодвинска.

При этом активисты планируют передать местным парламентариям ещё свыше 2000 подписей.

"QR-коды – это принуждение к вакцинации. Власть банально ограничивает людям возможность купить обувь, одежду, канцелярские принадлежности, люди не могут сходить поесть в общепите. Это ограничение прав, потому что вакцинация должна быть добровольной и человек должен сам решать, вакцинироваться или нет", - делится мнением Лешуков.

Кроме того, активисты потребовали, чтобы региональный глава отменил указ № 28-у, согласно которому в Архангельской области запрещаются любые массовые мероприятия, а также закрываются судебные заседания.

Облсобрание должно рассмотреть выдвинутую федеральным центром инициативу о QR-кодах на ближайшей сессии 1 декабря.


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