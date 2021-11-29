Медведева беспокоит рост преступлений, совершаемых мигрантами

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на совещании по реализации миграционной политики, среди наиболее тревожных тенденций выделил официальный рост преступлений (на 4%) и правонарушений (более чем на треть), которые совершают иностранцы. В связи с этим важной государственной задачей он назвал борьбу с концентрацией мигрантов на тех или иных обособленных территориях.

"Нельзя допускать их изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов. <...> Примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности", - приводит фрагменты из его речи "Интерфакс".

Рост этнического криминала для бывшего премьер-министра имеет прямое отношение к нелегальной миграции, за которой, по его мнению, недостаточно внимательно и строго следят уполномоченные органы власти. Медведев призвал коллег усовершенствовать механизмы контроля за этой сферой, в том числе с привлечением новейших цифровых технологий. Вместе с тем, считает чиновник, проблема должна решаться и с другой стороны: необходимо активнее и эффективнее помогать мигрантам адаптироваться к российским реалиям.