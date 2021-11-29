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Новости 19:26

Медведева беспокоит рост преступлений, совершаемых мигрантами

фото ЗакС политика Медведева беспокоит рост преступлений, совершаемых мигрантами

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на совещании по реализации миграционной политики, среди наиболее тревожных тенденций выделил официальный рост преступлений (на 4%) и правонарушений (более чем на треть), которые совершают иностранцы. В связи с этим важной государственной задачей он назвал борьбу с концентрацией мигрантов на тех или иных обособленных территориях.

"Нельзя допускать их изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов. <...> Примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности", - приводит фрагменты из его речи "Интерфакс".

Рост этнического криминала для бывшего премьер-министра имеет прямое отношение к нелегальной миграции, за которой, по его мнению, недостаточно внимательно и строго следят уполномоченные органы власти. Медведев призвал коллег усовершенствовать механизмы контроля за этой сферой, в том числе с привлечением новейших цифровых технологий. Вместе с тем, считает чиновник, проблема должна решаться и с другой стороны: необходимо активнее и эффективнее помогать мигрантам адаптироваться к российским реалиям.


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